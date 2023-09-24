تحرير 17 محضرا وتحصيل 33 ألف جنيه غرامات في حملات على أسواق الإسكندرية

شن حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، حملات موسعة لضبط ومراقبة الأسعار في الأسواق، بمشاركة هيئة الأغذية ومديري التموين والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة والتفتيش الصيدلي، لضبط المخالفين والخارجين عن القانون وتحقيق السيولة المرورية.

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنه وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، تم شن حملة موسعة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والإجراءات الوقائية والاحترازية والتفتيش على الصيدليات ومواصلة الحملات الانضباطية بنطاق حي الجمرك لفرض القانون ومحاسبة المتلاعبين والمخالفين.

حملة موسعة بحي الجمرك في الإسكندرية

وأضافت رئيس حي الجمرك، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحملة ضمت المهندس إسلام عوده مدير عام الإدارة العامة للتدخل السريع بالمحافظة والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والتفتيش من قبل مسئولي كلاً من مفتش الأغذية والرصد البيئي بالمحافظة والطب البيطري وتموين الجمرك والأمن الصناعي ومكتب العمل والتفتيش الصيدلي وشركة الصرف الصحي والمياه ونهضة مصر والإدارات المعنية بالحي ورخص المحلات وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع واللجان والمجالس والرصد البيئي والطرق وشئون البيئة والإيرادات، والعلاقات العامة والإعلام.

تحصيل 33 ألف جنيه غرامات

وأشارت إلى أن الحملة استهدفت ميدان عرابي والسيد محمد كريم، وأسفرت عن تحصيل 33 ألف جنيه غرامة فورية، وتحرير 17 محضرا و22 إنذارا متنوعا، كما قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمنطقة الجمرك الطبية بالمرور على 4 صيدليات ولم تسفر عن أي مخالفة، وخلال الحملة تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية، وإزالة والتحفظ على 36 حالة إشغال، وسحب عينة غذائية من مسئول الصحة.