إزالة فورية لقواطيع مبنى مخالف في حي الجمرك بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة التصدي للأعمال المخالفة بنطاق الأحياء، يتم تنظيم الحملات المستمرة ومتابعة شوارع ومناطق الحي لعدم السماح بها، وخاصة مخالفات المباني والتي تتم دون الحصول على الترخيص اللازم.

إزالة المخالفة والتحفظ على مواد البناء

وأشارت «خليفة» إلى أن تم إيقاف وإزالة قواطيع مباني بالعقار الكائن 4 حوش آدم بمنطقة اللبان التابعة لحي الجمرك، التحفظ على المعدات المستخدمة وإزالة البناء المخالف قبل استكمالة تنفيذاً للقانون وتوجيهات اللواء محمد الشريف، بإزالة المخالفات فى مهدها والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في أعمال البناء المخالف.

«خليفة»: لن نسمح بالمخالفات

وشددت «خليفة» على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون ولن يسمح بأى نوع من المخالفات فى نطاق حي الجمرك وعلى أي مواطن يشرع في البناء علية أن يتقدم للمركز الذكى للحصول على الترخيص اللازم حتى لا يعرض نفسة للمسائلة القانونية، ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة حيث أن تنفيذ القانون وتطبيقية سيتم على أي حالة مخالفة.