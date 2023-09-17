إزالة أعمال بناء مخالف في حي الجمرك بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية إن الحي وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واصل التصدي لمخالفات وإزالتها على الفور وفي مهدها حتى لا تصبح أمرا واقعا.

إزالة أعمال بناء مخالفة

وأشارت رئيس حي الجمرك إلى «الوطن» أنه تم إزالة قاطوع مبان بمحل بالعقار الكائن 18 شارع الناضوري، بوجود إدارة المشروعات والمتابعة الميدانية، والتحفظ على المواد المستخدمة.

وأوضحت أنه إيماء إلى الشكوى الواردة بوجود أعمال بناء بالعقار 4 حارة حوش آدم من شارع الإمام علي توجهت إدارتا المتابعة الميدانية والمشروعات إلى المكان المذكور بالمعاينة تبين وجود بناء قواطيع بدون ترخيص بالدور الثالث السطح وتم إزالة قواطيع المباني، والعقار عبارة عن دور أرضي و2 دور علوي.

التحفظ على المعدات

وشددت المهندسة نهي خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون مؤكدة عدم توقف الحملات الدورية وتنفيذ الإزالة الفورية فورًا والتحفظ على أي معدات مستخدمة في تنفيذ هذة المخالفات تنفيذاً للقانون وحفاظاً على هيبة الدولة حيث لم يتم السماح بأي مخالفات في نطاق حي الجمرك.