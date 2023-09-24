تعاون بين جامعة بنها ووزارة الاتصالات لدعم ورعاية ذوي الهمم

وقع الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالمنعم الشرقاوي مدير الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، مذكرة تفاهم بين الجامعة ووزارة الاتصالات، ممثلة في الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.

دمج وتمكين ذوي الهمم

يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الهمم في منظومة التعليم الجامعي، ودعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات المساعدة.

دور جامعة بنها لدعم ورعاية ذوي الهمم

وأكد الدكتور تامر سمير، أن مذكرة التفاهم تأتي استكمالًا لدور جامعة بنها لدعم ورعاية ذوي الهمم وفي إطار توصيات الملتقى الاول لذوي الهمم ديسمبر 2022، والذي نظمه مركز رعاية الموهوبين والمبدعين وتحت شعار "نرتقي بأنفسنا وبرامجنا لنستوعب أبناءنا ذوي الهمم في عالمنا.