مواعيد الكشف الطبي في جامعة بنها الأهلية للطلاب الجدد.. تنطلق 20 سبتمبر

أعلنت جامعة بنها الأهلية الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

مواعيد الكشف الطبي لطلاب جامعة بنها الأهلية

وأوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أن أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية بالعبور ستُجرى تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، والدكتور سليمان مصطفى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، حيث سيتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية.

تقسيم طلاب الكليات للكشف الطبي ببنها الأهلية

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس، ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب لإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي الأربعاء 20 سبتمبر 2023، بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور، والدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B)، العيادات الطبية بالدور الأرضي.

جاهزية العيادات الطبية لاستقبال الطلاب الجدد

وأكد رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، جاهزية العيادات الطبية لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، مشيرا أنه وجه بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص قاعات مكيفة للانتظار واستقبال الطلاب منعًا للتكدس وذلك وفقا للمواعيد التالية:

- الاقتصاد وإدارة الأعمال: 20 سبتمبر

- علوم الحاسب: 21 سبتمبر

- طب الأسنان: 24 سبتمبر

- كلية الهندسة: 25 سبتمبر

- العلاج الطبيعي: 26 سبتمبر

- كلية الطب: 27 و28 سبتمبر

وأوضح رئيس الجامعة الأهلية بالعبور، أنه على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي والتعرف على خطوات التسجيل من خلال الروابط المخصصة لكل كلية:

- الاقتصاد وإدارة الأعمال: من هـنـا

- علوم الحاسب: من هـنـا

- طب الأسنان: من هـنـا

- كلية الهندسة: من هـنـا

- العلاج الطبيعي: من هـنـا

- كلية الطب: من هـنـا

خطوات التسجيل للكشف الطبي بجامعة بنها الأهلية

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أن خطوات التسجيل للكشف الطبي بجامعة بنها الأهلية بالعبور للطلاب الجدد كالتالي:

- تحميل وطباعة إذن دفع رسوم الكشف الطبي.

- السداد بالبنك على أي من أرقام الحسابات الموجودة بإذن الدفع.

- الحصول على إيصال دفع رسوم الكشف الطبي لإرفاق صورة منه أثناء التسجيل.

- تعبئة النموذج الموجود على الرابط الموضح لكل كلية.

- تحميل نموذج الكشف الطبي وطباعته.

التوجه في اليوم المحدد للكشف بالمستندات التالية:

- نموذج الكشف الطبي المطبوع مع ملء البيانات الخاصة بالطالب

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة شخصية للطالب

- إيصال دفع رسوم الكشف الطبي

- إيصال دفع القسط الأول

وتسلم تلك المستندات في مقر جامعة بنها الحكومية بالعبور، والدخول من بوابة 4 مبنى الخدمات الطلابية (B)، العيادات الطبية بالدور الأرضي.