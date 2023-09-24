«الزراعة» تعلن نجاح تشغيل أول «مضخة» لري الأراضي بالطاقة الشمسية

كشفت الدكتورة مي مطاوع، باحثة بمعهد الهندسة الزراعية، تفاصيل تشغيل أول «مضخة» لري الأراضي بالطاقة الشمسية، موضحة أنه جرى العمل عليه منذ عام ونصف.

وأضاف خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة dmc، أن إحدى الشركات عرضت الفكرة على الوزارة في محاولة لإثبات كفاءة النظام، وكان ذلك تحت إشراف وزير الزراعة.

مراحل تركيب المضخة

وأوضحت أن مراحل تركيب المضخة لم تستغرق أكثر من أسبوع منذ وضع الأساسات وحتى التشغيل، ويجرى عمل اختبارات عليها، وتقييم التجربة وعمل أبحاث عليها.

نظام الطاقة الشمسية تكلفته عالية

وتابعت: «المضخة أثبتت كفاءتها ونقوم بقياس كفاءة تشغيلها، ومن المعروف أن نظام الطاقة الشمسية تكلفته عالية ولكن مقارنة بالنظم الأخرى موفر كثيرًا، حيث أن مولد الكهرباء يكون في حاجة الى صيانة كل 5 سنوات، بالإضافة الى مصاريف التشغيل وتغيير سعر البنزين أو السولار المستخدم في التشغيل».

وأشارت إلى أن المضخة تقلل الاستهلاك الكهرباء نحو 30%، كونه به بطارية لتخزين الكهرباء تستخدم في الشتاء، موضحة أنها مناسبة للعمل فى الأماكن الصحراوية، وجرى تجربتها في محطة التجارب بمحافظة الجيزة، لتوعية المواطنيين.