طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023.. اتبع الخطوات

حددت شركة توزيع الكهرباء بجنوب القاهرة طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر، للراغبين في دفعها قبل توقيع الغرامة أو الدخول فى شريحة أعلى.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2023

وأكدت الشركة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن جميع المشتركين يمكنهم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023، وذلك باسم صاحب العداد المسجل فى شركة توزيع الكهرباء، وأيضا معرفة قيمة الاستهلاك الشهري للفاتورة من خلال الآتي:

- الضغط على الرابط الإلكتروني.

- الضغط على أيقونة الخدمات.

- الضغط على أيقونة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

- إدخال البيانات الخاصة بصاحب العداد.

- إدخال رقم العداد صحيح «موجود أعلى الفاتورة».

- إدخال الرقم القومي لصاحب العداد.

- الضغط على الاستعلام عن الفاتورة.

أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي

ومن جهة أخرى، حددت الشركة القابضة للكهرباء أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي فى كل الشرئح المختلفة، وجاءت كالتالي:

- الشريحة الأولى: تبدأ من 0 إلى 50 كيلووات، بسعر 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية: تبدا من 51 إلى 100 كيلووات، بسعر 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة: تبدا من 0 حتى 200 كيلووات، وبسعر 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة: تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات، وبسعر 106 قروش.

- الشريحة الخامسة: تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات، وبسعرها 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة: من 651 إلى ألف كليووات، وبسعر 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة: من 0 لأكثر من 1000 (145 قرشًا).