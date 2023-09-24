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«العميل صفر» في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية بـ371 ألف جنيه

كتب:

ضحى محمد
12:22 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر»

حقق فيلم «العميل صفر»، بطولة الفنان أكرم حسني، إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما، وتصدر المركز الثاني بين الأفلام المنافسة، بعد فيلم «فوي فوي فوي» للفنان محمد فراج .

إيرادات فيلم «العميل صفر»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم «العميل صفر» حقق 371 ألف جنيه بدور العرض أمس السبت، وتصدر بذلك المركز الثاني بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.

قصة فيلم «العميل صفر»

ويدور فيلم «العميل صفر» حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

أبطال فيلم «العميل صفر»

ويضم في «العميل صفر» عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب أكرم حسني، أبرزهم نيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.