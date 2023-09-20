31 مليون جنيه إيرادات فيلم «العميل صفر» في دور العرض خلال 5 أسابيع

حقق فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، إيرادات نحو 30 مليون و982 ألفا و131 جنيها على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما، وحظي بإشادات موسعة على مستوى النقاد والجماهير منذ انطلاق عرضه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم العميل صفر أمس

وحقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء تقدر بـ299 ألفا و522 جنيها، وتضم القائمة أفلام أبرزها «فوي فوي فوي، وش في وش، مرعي البريمو، ع الزيرو، شمس» إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023 منها «بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس».

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، من خلال الشخصية التي يجسدها أكرم حسني، وهو الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، الذي يتخذ من جيمس بوند مثلًا أعلى له ويعمل على تقليده في المغامرات، الأمر الذي يجعله في مزق.