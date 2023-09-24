لقاء الخميسي: ابني الكبير «نقطة ضعفي».. ولا أشعر بالخوف إطلاقا

كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن عدد من كواليس وتفاصيل علاقتها بنجليها، قائلة إنَّ ابنها الكبير أدهم هو «نقطة ضعفها»، على حد تعبيرها، قائلا: «لا يوجد لدي ابن مفضل عن الآخر، الاثنين نفس الحب والعطاء، ولكن علاقتي مختلفة بنجلي الأكبر لأننا جلسنا مع بعض فترة أطول وكنا أصدقاء نسافر معًا لمدة 6 سنوات قبل ولادة نجلي الثاني آسر».

وتابعت لقاء الخميسي حديثها عن نجلها خلال لقاءها مع الإعلامي تامر شلتوت، أمس، عبر برنامجه «في العمق»، المذاع عبر قناته على «يوتيوب»، «وطوال تلك الفترة كان ابني الأكبر كل حياتي، صديقي وشقيقي وأشكي له همومي ويستمع لي والعكس أيضًا، ولكن تغير الوضع الآن فهو في مرحلة المراهقة، ولكن الموضوع أصعب الآن، فأنا أحاول أن أظل صديقته ولكن يفضل وجود أصدقاءه حوله، فهو حاليا يبلغ من العمر 18 عامًا وأعتقد أنه سن صعب».

لقاء الخميسي عن علاقتها بنجلها: المراهقة فترة صعبة.. وأحاول أن أكون هادئة في التعامل معه

وأكّدت لقاء الخميسي أنَّها يجب أن تغير من نفسها حتى تستطيع التعامل مع نجلها المراهق، قائلة: «المراهقة فترة صعبة، هذا الجيل مختلف عن جيلنا تماما، ليس هناك ما يوقفهم، لا يسمحون لأحد بالتدخل في حياتهم، وإذا حدث ذلك سوف تخسرهم للأبد، فيجب أن نكون هادئين في التعامل معهم، بالطبع أحاول أن أكون هادئة ولكني لا أفعل ذلك بسبب رغبتي في التدخل في حياتهم كما يعتقدون أحيانا، ولكني أحاول أبعده عن أي أذى أو ضرر قد يتعرض له».

لقاء الخميسي: الخوف هو بداية أي انهيار في الشخصية

وكشفت لقاء الخميسي عددًا من الكواليس والأسرار في حياتها الشخصية، قائلة إنَّها لا تشعر بالخوف على الإطلاق، إذ إن الخوف من وجهة نظرها هو بداية أي انهيار في الشخصية، موضحة: «كنت أشعر بالخوف عندما لم أكن أحب نفسي بالقدر الكافي، ولكن هذا تغير تمامًا حاليًا».