رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح: الورش أهم فعاليات الدورة الحالية

كشف الفنان إبراهيم الفرن، رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، تفاصيل فعاليات الدورة 13 من المهرجان تحت شعار «مسرح بلا إنتاج»، حيث تحمل هذه الدورة اسم النجم السكندري أحمد رزق صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

انطلاق المهرجان في 2008 بقصر التذوق

وأضاف رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المهرجان بدأ في عام 2008 بقصر التذوق في سيدي جابر، بمشاركة مجموعة من الشباب، ثم بدأ المهرجان في الخروج من القصر حتى يصل إلى مسارح أكبر.

بساطة الإنتاج أكثر من التكلف

وتابع رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، أن شعار «مسرح بلا إنتاج» في الدورة الحالية يعتمد على بساطة الإنتاج أكثر من التكلف وصرف ميزانيات ضخمة على العروض المسرحية، مؤكدًا أن الفكرة لاقت نجاحا كبيرا، كما تم تحويل المهرجان إلى مهرجان دولي من الدورة السادسة حتى الدورة الثالثة عشرة، إذ استضاف خلال هذه الدورات أكثر من 30 دولة.

فعاليات الدورة الحالية

وأوضح رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، أن الورش هي أبرز ما يميز فعاليات المهرجان العام الجاري، حيث سيتم تنظيم مجموعة ورش تدريبية على أعلى مستوى، مواصلا: «لدينا مدربون من إنجلترا وبولندا أمريكا وإيطاليا وفلسطين ومصر، وكل ورشة متخصصة في مجال معين مثل التمثيل والصوت وتدريب الممثل على الكوميديا وهناك ورش للعرائس، وغيرها من الورش المهمة».