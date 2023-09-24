إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية في عدة قرى بالبحيرة

شنت الأجهزة التنفيذية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك لتطبيق القانون وعدم البناء المخالف نهائيا للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

نتائج حملات إزالة التعديات في البحيرة

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز، عن إزالة 30 حالة تعدي على مساحة 3440 مترا، وتم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتضمنت نتائج الحملات ما يلي:

- 14 حالة تعد على مساحة 1574 مترا، عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والأسمنت وأسوار طولية وعرضية وشدات خشبية بنطاق قرى الوفائية والمسين وطيبة بالدلنجات.

- 9 حالات تعدٍ على مساحة 1090 مترا، عبارة عن شدات خشبية، وإيقاف أعمال مخالف بنطاق قرى محلة الأمير والساحل وأدفينا بمركز رشيد.

- 4 حالات تعد بمساحة 330 مترا عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وشدات خشبية بكفر الدوار.

- حالتا تعد بمساحة 326 مترا عبارة عن شدات خشبية وردم حفر بنطاق قرى فيشا وكوم النصر بالمحمودية.

- حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 120 مترا بنطاق قرية الحمراء بوادي النطرون.

رصد أعمال البناء المخالف

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.