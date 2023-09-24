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«الوثائقية» تعرض فيلم حرب الاستنزاف الليلة

كتب:

سهيلة هاني
12:33 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
فيلم حرب الاستنزاف

فيلم حرب الاستنزاف

كشفت قناة الوثائقية، عن إنتاج وعرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي «حرب الاستنزاف»، الليلة في الساعة العاشرة مساءً، حيث يوثّق الفيلم تفاصيل الحرب التي خاضتها مصر في أعقاب نكسة يونيو 1967، وكيف استطاع الجيش المصري أن يستأنف المعركة ضد العدو في غضون أيام قليلة، بالموازاة مع عملية إعادة بناء القوات المسلحة على أسس علمية حديثة، كما يوثّق الفيلم لعدد من البطولات والمعارك التي خاضها الجنود المصريون بطول الجبهة ضد العدو.

فيلم حرب الاستنزاف 

وينقسم فيلم حرب الاستنزاف إلى جزأين؛ يبدأ الأول من معركة رأس العش كبداية لمرحلة الصمود، وصولًا إلى مرحلة الدفاع النشط، فيما يبدأ الجزء الثاني من معارك المدفعية المصرية على الجبهة، وعملية الثأر للشهيد البطل الفريق عبدالمنعم رياض، وصولًا إلى المرحلة الثالثة من الاستنزاف، تحت اسم «الردع»، ثم قبول مبادرة روجرز الثانية عام 1970، تأهبًا لحرب أكتوبر المجيدة، ولمشاهدة برومو الفيلم يرجى الضغط هنا

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بقلم سهيلة هاني