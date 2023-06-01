«حرب الاستنزاف».. فيلم جديد على شاشة «الوثائقية» قريبا

أعلنت قناة الوثائقية، عن عرض الفيلم الوثائقي «حرب الاستنزاف» في يونيو الحالي، مؤكدة أنّ الفيلم يوثّق تفاصيل الحرب التي خاضتها مصر في أعقاب نكسة يونيو 1967، وكيف استطاع الجيش المصري أن يستأنف المعركة ضد العدو في غضون أيام قليلة.

بطولات الجنود المصريين

وتتضمن أحداث الفيلم الوثائقي عبر قناة الوثائقية، الموازاة مع عملية إعادة بناء القوات المسلحة على أسس علمية حديثة، كما يوثّق الفيلم لعدد من البطولات والمعارك التي خاضها الجنود المصريون بطول الجبهة ضد العدو.

معركة رأس العش

وينقسم فيلم حرب الاستنزاف إلى جزأين؛ يبدأ الجزء الأول من معركة «رأس العش» كبداية لمرحلة الصمود، وصولًا إلى مرحلة الدفاع النشط، فيما يبدأ الجزء الثاني من معارك المدفعية المصرية على الجبهة، وعملية الثأر للشهيد البطل الفريق عبدالمنعم رياض، وصولًا إلى المرحلة الثالثة من الاستنزاف، تحت اسم «الردع»، ثم قبول مبادرة روجرز الثانية عام 1970، تأهبًا لحرب أكتوبر المجيدة.