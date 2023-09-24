المستندات المطلوبة لقبول طلبات المنظمات الدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حسن حمزة نائب رئيس محكمة النقض، الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام الجاري 2023.

ويسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، متابعة الانتخابات الرئاسية، ولكن هناك مستندات يجب إرفاقها في الطلبات الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية.

المستندات المطلوبة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الانتخابات وتتمثل في:

1- صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.

2- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها لمباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها.

3- ملخص وافٍ عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات إن وجد.

4- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

5- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

6- ويجوز للهيئة طلب أي مستندات أخرى ترى لزومها.