1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف لجهودهم في الاستعداد للعام الجديد

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارا بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، لجهودهم المبذولة استعدادا للعام الدراسي الجديد، والحفاظ على حسن سير العمل والقضاء على المعوقات.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

استعدادات جامعة بني سويف للعام الدراسي الجديد

وكانت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، أنهت استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، لاستقبال أكثر من 100 ألف طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية والدراسات العليا، ويبلغ عدد طلاب الفرقة الأولى هذا العام أكثر من 16 ألفا و500 طالب وطالبة.

استعداد المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

واستعدت المدن الجامعية لاستقبال الطلاب والطالبات بكامل طاقتها، حيث تولي الجامعة اهتماما كبيرا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.