انتهاء استعدادات جامعة بني سويف لاستقبال 100 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الانتهاء من استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024 بجميع الكليات، حيث تستقبل الجامعة هذا العام 100 ألف طالب بجميع الفرق الدراسية والدراسات العليا، فيما يبلغ عدد طلاب الفرقة الأولى هذا العام أكثر من 16 ألفا و500 طالب وطالبة.

عشيرة الجوالة تستعد لتنفيذ مهرجان لاستقبال الطلاب

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن هناك تواصل مستمر مع عمداء الكليات للتأكد من جاهزية المعامل والمدرجات والمكتبات لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، واستعدادات رعاية الشباب بالكليات وعشيرة الجوالة بها لتنفيذ مهرجان لاستقبال طلاب الكليات.

زيادة عدد بوابات الدخول الإلكترونية

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، أن المنظومة الأمنية شهدت تطورا ملحوظا بالجامعة، حيث تمت زيادة عدد البوابات الأمنية على مداخل ومخارج الجامعة، وتكثيف التواجد الأمني على جميع منافذ الحرم الجامعي غرب وشرق النيل، وتم تزويدها بأحدث أجهزة التفتيش من خلال البوابات الإلكترونية، وأجهزة الأشعة لكشف الحقائب والمعادن، وزيادة عدد كاميرات المراقبة للتسجيل على مدار 24 ساعة.

استعداد المدن الجامعية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب والطالبات بكامل طاقتها، والجامعة تولي اهتماما كبيرا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانا ملائما للإقامة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.

انتهاء أعمال الصيانة بالمدن الجامعية

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من السباكة والدهانات والتجهيزات والأثاث وتطوير قاعات المذاكرة والمطاعم والتطوير الشامل لمباني المدن الجامعية، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة للطلاب المغتربين باعتبار الجامعة البيت الثاني لهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لتلقي العملية التعليمية بسهولة ويسر.