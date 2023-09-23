زلزال تركيا يضرب مركز كارثة فبراير.. هل تصدق توقعات العالم الهولندي؟

ضرب اليوم السبت زلزال تركيا في نفس المنطقة التي ضربت كارثة فبراير 2022ـ في مدينة كهرمان مرعش التركية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وفق ما كشفته هيئة الكوارث والطوارئ في أنقرة، كما ضربت هزة أرضية اليوم لبنان، وذلك بعد توقعات فرانك هوجربيتس بحدوث زلزال عنيف قادم.

توقعات العالم الهولندي وزلزال تركيا

وكتب العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «إكس»، تويتر سابقاً، أن تقارب الكواكب في اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر، قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي قوي، ولكن لا يوجد أي مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة، وربما لن يكون الأمر سيئاً»,

وقد كان من تفاصيل زلزال تركيا، أن هزة أرضية ضربت مدينة كهرمان مرعش التركية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، كما ضرب زلزال لبنات بقوة 2.5 على مقياس ريختر، وقد شعر به بكان مدينة صيدا فجر اليوم، ومركزها منطقة هو غتاس مقابل مدينة أضنة التركية.

زلزال تركيا فبراير 2022

وقال هيئة الكوارث والطوارئ بتركيا على موقعها الرسمية، إن المدينة المنكوبة تعرضت إلى زلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي، قد تعرضت لعدة هزات أرضية لساعات الماضية.

وكان زلزال كهرمان الكارثي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر وتسبب في عشرات آلاف من القتلي والمصابين.

ووصف وقتها هذا الزلزال بأنه أسوء كارثة تمر على المنطقة خلال القرن الماضي، إذ تضرر بسببه 10 ولايات تركية، حيث امتد إلى شمال سوريا، وتزامن مع انخفاض جوي قارس البرودة.