نقيب تمريض السويس عن أصعب مواقف حرب أكتوبر: كنا بنشتغل كأننا جنود

قالت سيدة مبارك، نقيب التمريض بالسويس، عن ذكرياتها حول حرب أكتوبر 1973، إنها كانت لا تزال في الـ19 من عمرها وقت اندلاع الحرب: «الآن عمري 70 عاما، ولم يكن قد مر الكثير على تعييني وقتها، فأنا دفعة 70 وهو نفس عام تعييني، وقدمت إلى محافظة السويس عام 1971».

مبارك: تعاملت مع الجنود المصابين فور تسلمي العمل بسبب حرب الاستنزاف

وأضافت «مبارك» خلال حوارها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنها بدأت فور تسلمها عملها كممرضة بإحدى المستشفيات بالسويس، في التعامل مع الجنود المصابين المشاركين في حرب الاستنزاف، والتي استمرت 3 أعوام: «كنا بنشتغل كأننا جنود تانية.. فريق الأطباء والتمريض في المستشفى كانوا جنود بمعنى الكلمة، ودورهم لم يقل أهمية أبداً عن دور الجندي بالجبهة».

ذكرياتها مع حرب الاستنزاف

وتابعت نقيب التمريض بالسويس، أنَّهم خلال حرب الاستنزاف وصل عدد أيام العمل بمستشفى السويس إلى 15 يوما متواصلة بلا انقطاع أو إجازات، سواء لفريق الأطباء أو التمريض، إلى أن جاءت حرب أكتوبر 1973 لينضم الطاقم الطبي بالقاهرة إلى السويس مجددا ومعهم الأطباء والتمريض من محافظات أخرى، قائلة: «ما كناش بنعرف الليل من النهار».