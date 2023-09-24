ضبط سيدة بتهمة النصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد إحدى السيدات على الأكشاك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة وتقاضي مبالغ مالية من أحد أصحاب الأكشاك عقب إيهامه بقدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم.

حبس 8 سنوات

وضبطت السيدة وتبين أنّها محكوم عليها في قضايا عدة بالحبس 8 سنوات، ومقيمة بدائرة القسم وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي.

واعترفت بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.