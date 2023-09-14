شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي.. «تصوير الواقعة»

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، شروط لصحة محضر سرقة التيار الكهربائى، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الشروط اللأزمة ليتم تحرير محضر لسرقة التيار الكهربائي، والتي يجب تقديمها، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي

1- أن يتم الضبط عن طريق مندوب الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.

2- يتم تصوير الواقعة بكاميرا وتسجل التاريخ والوقت، وتكون في عهدة الفني التابع للشركة، لإثبات الحالة الظاهرية للعداد الكهرباء والطريقة التي تمت بها السرقة.

3- الضبط يكون في حضور الشخص المنتفع أو أحد أقاربه أو حتى أتباعه في المكان، ويقوم بإثبات أسماء الحاضرين في تقرير الضبط، بعد أن يتم التأكد من شخصياتهم.

4- يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة، الصالحة للاستعمال لدى الشخص المنتفع وقت الضبط.

الوصف الدقيق للمحضر

5- يتضمن التقرير الوصف الدقيق للواقعة، ويتم تحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار وذكرها في تقرير الضبط.

6- يتم تحديد مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، ويكون الضبط بناء على أمر من تكليف الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس المرور العشوائي.