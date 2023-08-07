«منى» صاحبة أول جدارية عن مدينة العلمين الجديدة: معجزة معمارية على أرض مصر

من شواهد القبور والألغام المتناثرة وغياب الحياة، إلى مدينة سياحية عالمية تجذب الأنظار إليها من كل بقاع العالم، هكذا تحولت مدينة العلمين خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي دفع الطالبة منى حسين، خريجة دفعة 2023 من كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، لتخصيص مشروع تخرجها عن تلك المدينة، لتطلق أول جدارية عن مدينة العلمين في ثوبها الجديد.

الفنانة السكندرية الصغيرة، أطلقت عملا فنيا تمثل في جدارية بمساحة 80 في 160 سم، وثقت من خلالها رحلة مدينة العلمين من ألغام الحرب إلى أبراج التطوير، حيث يعلو الجدارية شواهد القبور لجنود الحرب العالمية وفي أسلفها رموز لأبراج العلمين الجديدة والسواحل الرائعة.

مشروع يمزج بين الماضي والحاضر

وتقول منى لـ«الوطن» إن التطوير الذي طرأ على مدينة العلمين جذبها لتخصيص مشروع تخرجها عنه، ما دفعها للسفر واستكشاف المدينة الساحلية الجميلة وإطلاق مشروع يمزج بين الماضي والحاضر.

جدارية العلمين.. من الحروب إلى التطوير

وأوضحت أن مدينة العلمين كانت قديما منطقة حروب وضحايا وموتى وأيضا منطقة للألغام التي يصعب الاقتراب منها تماما ولكن الآن أصبحت مدينة العلمين الجديدة مدينة مصرية ضخمة تنقسم لعدة شرائح ونظرا للتطور التي شهدته المدينة في وقت قصير فأصبحت المكان السياحي الأبرز فى مصر ولكنها محتفظة أيضا بتاريخها العريق.

وأشارت إلى أنها حرصت على تقديم عمل فني يعبر عن الحداثة والتطور الجذري الضخم مستعينة بالخطوط الهندسية الدقيقة وأضخم المبانى الموجودة، موضحة فكرة التكرار في الأبراج باختلاف أحجامها ليشير إلى التطور السريع والمختلف في المدينة مع دخول الأمواج وليونة الخطوط الزرقاء المعبرة عن البحر المتوسط والجو الساحلي الذي تتميز به.

وأكدت أنها أرادت الاحتفاظ بتاريخ المدينة فعبرت عن ذلك بحفر أسماء ضحايا الحرب العالمية الثانية مثلما يتواجد في المتحف الحربي لمدينة العلمين، موضحة أنها معجزة معمارية على أرض مصر، مشيرة إلى فخرها كونها أول من خصص جدارية بتقنية الفسيفساء تقص قصة تطور العلمين، معبرة عن آمالها في إتاحة الفرصة لتصميم جدارية كبرى على إحدى الأماكن بتلك المدينة الساحلية.