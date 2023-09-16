عدسة برنامج «بلدي» ترصد آراء مزارعي مصر في منظومة الزراعة على أرض الواقع

قال المزارع محمد علي، من إحدى قرى مركز «قها» بمحافظة القليوبية، إنَّ الفرق بين الإنتاجية والزراعة في الماضي والوقت الحاضر، هو استخدام التقنية الحديثة، موضحا أنَّ تقاوي الذرة التي توزعها الجمعيات الزراعية تسهم في زيادة حجم المحصول، لتتضاعف الإنتاجية 3 أضعاف.

أسباب ارتفاع إنتاجية محاصيل الذرة.. التكنولوجيا كلمة السر

فيما أكد المزارع محمد الشيخ، خلال حواره مع عدسة برنامج «بلدي» والمُذاع على «قناة الحياة»، أنَّ الإنتاجية لمحاصيل الذرة ارتفعت بشكل كبير مؤخرا للفدان، وأسهمت التكنولوجيا في التخفيف عن الفلاحين بأعمال الزراعة المختلفة، مثل الري، كما أنَّ الآلة تحصد بالنيابة عن المزارعين.

الكارت الذكي وحقوق المزارع

فيما يرى المزارع محمود الشيخ، أن الرقابة على البذور والمبيدات ساهمت في تحسين النشاط الزراعي في مصر من حيث الكفاءة والإنتاجية، والكارت الذكي يساهم بشكل كبير في حصول الفلاح على حقه بالكامل.