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أستاذ بـ«دار علوم» القاهرة: أول دستور حضاري نشأ على أرض مصر

كتب:

مريم جاد
09:32 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
عميد كلية دار العلوم الأسبق بجامعة القاهر

عميد كلية دار العلوم الأسبق بجامعة القاهر

قال الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن، عميد كلية دار العلوم الأسبق بجامعة القاهرة، إن المجتمع يعيش أزمة أخلاقية، وهي تعني تشوه الضمير العام، وترتب عليه تراجع وتردي في المستوى الأخلاقي والانضباط السلوكي، ومحاصرة لقيم المجتمع، موضحا أنه لا يجب أن ننسى أن المصريين علموا العالم الحضارة والرقي الإنساني وأيضا الأخلاق.

فجر الضمير نشأ على أرض النيل

تابع عميد كلية دار العلوم الأسبق بجامعة القاهرة، خلال حواره ببرنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الفرنسي هنري برستت في كتابه فجر الضمير، يقول إن فجر الضمير نشأ على أرض النيل، عندما كانت الدنيا ظلاما، وهو يهدى طريق السائرين، فأول دستور حضاري نشأ على أرض مصر».

واستكمل: «المصرى القديم فى إحدى بردياته يتكلم: (جئتك ومعى كل الأخلاق الحسنة، متجردا عن كل خلق ذميم، ولم أسئ أبدا لاى أرملة، ولم أوذى أى شخص)، فهذه مرافعة إنسانية أخلاقية، فيها عظمة قدماء المصرية الأخلاقية التى فيها السمو والأخلاق».

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بقلم مريم جاد