«مستقبل وطن» بالجيزة يعلن تأييده لترشح «السيسي» لفترة رئاسية جديدة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، برئاسة القيادات المركزية، ومنهم النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد للحزب، وبحضور النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالجيزة، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عن محافظة الجيزة وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة وأمناء المراكز والأقسام وأمناء الوحدات الحزبية.

دعم الرئيس السيسي واستكمال خارطة الطريق

وبدأ الاجتماع الذي قدمته الإعلامية النائبة هند رشاد، بكلمة للنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، أكد خلالها أن الحزب وكوادره بجميع المحافظات يؤكدون علي دعمهم الكامل والتام للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسة المقبلة، استكمالًا لخارطة الطريق التي بدأها منذ 2014.

وأشار النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إلى حجم الانجازات التي تمت وتحققت خلال الفتره الماضية، وساهمت في تحويل مصر دولة آمنة مستقرة وقبلة للسياحة العربية والأجنبية وللاستثمار، موضحًا في الوقت ذاته أن حزب مستقبل وطن وهو حزب الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ سيتقدم بحزمة من القوانين الهامة التي تصب جميعها في مصلحة المواطن المصري مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح النائب علاء عابد، أن حزب مستقبل وطن هو أكبر الأحزاب السياسية في مصر يقف داعمًا لكل قوة للرئيس السيسي لما تحقق من انجازات علي كافه القطاعات والمستويات، وأصبحت مصر أحد أهم الاقتصاديات الناشئة في العالم، ونحن جميعًا مؤيدين لترشحه لفترة رئاسية جديدة لأنه رئيس إصلاحي جاء ليصلح ما أفسده الآخرين على مدار عشرات السنين، مؤكدًا أنه شخصيًا مدين له بدين كبير وهو إعادة الأمن والاستقرار للوطن وهنرد له الجميل ومحافظة الجيزة ستصبح رقم واحد في الاستحقاق الرئاسي.

وقال النائب علاء عابد، إن الرئيس السيسي يستطيع تحقيق الفوز دون دعم من أحد، ولكننا في الحزب اختارنا الرئيس السيسي مرشحنا رئيسًا، من أجل حمايته للفئات الضعيفة وغير القادرة، وحزم الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الرئيس السيسي لو خاضها دون دعم من أحد سيحقق النجاح لما حققه من انجازات غير مسبوقة.

دور الأحزاب في الشارع المصري

وشدد نائب رئيس الحزب، على متابعة القيادات المركزية تفعيل التكليفات الحزبية وضرورة التواصل مع المواطنيين بكافة المراكز و الأقسام تفعيلا لدور الحزب المؤسسي في الشارع المصري، مؤكدًا استكمال كل التشكيلات الحزبية والقاعدية، وأن الحزب جاهز لأي استحقاقات قادمة بفضل تواجده في الشارع المصري وتواصله المستمر مع المواطنيين.

نجاحات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

ومن جانبه، أكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن حزب مستقبل وطن يقف دومًا منذ تأسيسه خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل ما حققته من نجاحات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا استعداد الحزب بكامل قياداته ونوابه وكوادره وقواعده الحزبية لمساندة الرئيس في ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال ما بدأه من نجاح.

وأشار النائب عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إلى أن محافظة الجيزة على وجه التحديد شهدت حزمة مشروعات تنموية عملاقة في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المواطنين يلمسون نتائج تلك المشروعات التي جاءت لتلبي احتياجاتهم في مختلف المجالات.

ووجه النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، التحية والشكر للقيادات المركزية لحزب مستقبل وطن على النشاط الملحوظ الذي تم خلال الفترة الأخيرة بقيادة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، موجهًا الشكر كذلك لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمحافظة الجيزة وأمناء المراكز والأقسام وأمناء الوحدات الحزبية بالمحافظة لما بذلوه من جهود ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.