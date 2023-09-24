ضبط ربع طن أرز مجهول المصدر خلال حملات تموينية على أسواق الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 250 كيلوجرام أرز مجهول المصدر وبدون فواتير، داخل محل تجاري بمركز بلبيس، وذلك خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق.

حملة تموينية على المحلات التجارية في بلبيس

وقامت إدارة تموين بلبيس، برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة، بحملة تموينية على المحال التجارية أسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب محل أعلاف بقرية جلفينا لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 250 كيلوجراما (ربع طن) أرز أبيض مجهول المصدر وبدون فواتير.

بيع سلع بأزيد من أسعارها الحقيقية

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقاله بناحية أنشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وكذلك محضر ضد جمعيتين بناحية عزبة الربع ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.