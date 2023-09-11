ضبط طن ملح صناعي مجهول المصدر داخل مخزن في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، طن ملح صناعي مجهول المصدر داخل أحد المخازن، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز بلبيس.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالمحافظة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط طن ملح صناعي مجهول المصدر

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس، برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة، من تحرير محاضر للتجار المخالفين للاشتراطات التموينية.

وجرى تحرير محضر رقم 6028، جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب مخزن تجميع جلود حيوانات مذبوحة ببندر بلبيس، لحيازته طن ملح صناعي مجهول المصدر، بدون فواتير تؤكد مصدره.

كما تحرر محضر رقم 15381 جنح مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب محل بقالة بناحية عزبة الغرابوه أنشاص الرمل، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتحرر محضر رقم 15380 جنح مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب محل بقالة بناحية أنشاص الرمل، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتحرر أيضا محضر رقم 5954 جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب محل بقالة ببندر بلبيس، لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.