تصاعد التورط الأمريكي في الأزمة الأوكرانية الروسية بسبب «لاندشتول».. ماذا حدث؟

بدأت مستشفى ومركز «لاندشتول» الطبي الإقليمي التابع للجيش الأمريكي في ألمانيا في علاج المتطوعين الأمريكيين الجرحى والمقاتلين الآخرين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا، ورغم أن عدد المرضى صغير حاليًا، إلا أنَّ هذا التطور يمثل خطوة مهمة في تورط الولايات المتحدة المتزايد في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأوكرانية، العديد من الأمريكيين، بما في ذلك المحاربون العسكريون القدامى، لمساعدة أوكرانيا منذ بدء الأزمة في عام 2022، وعلى الرغم من التحذيرات الأولية لإدارة بايدن ضد التدخل الأمريكي، تطوع مئات الأمريكيين للقتال، وبعضهم خدم بموجب عقد مع الجيش الوطني الأوكراني.

دعم المحاربين القدامى الأمريكيين في أوكرانيا

ويعد مستشفى لاندشتول، وهو مركز لعلاج الصدمات من المستوى الثاني، أكبر مستشفى عسكري أمريكي خارج الولايات المتحدة، وله تاريخ في علاج الجنود الجرحى الذين تم إجلاؤهم من الصراعات في العراق وأفغانستان، وفي حين لم تشهد البداية سوى القليل من الإجراءات فيما يتعلق بالجرحى الأوكرانيين، إلا أن هذا تغير عندما بدأ طبيب سابق من «القبعات الخضراء»، وهي وحدات تابعة للكوماندوز الأمريكي، يُدعى ديفيد برامليت في جلب المرضى إلى المستشفى في أغسطس الماضي، أدرك برامليت، الذي قاتل في أوكرانيا كمتطوع، أن المحاربين القدامى الأمريكيين في أوكرانيا يفتقرون إلى الدعم الذي كانوا يحظون به في الجيش الأمريكي. طلب المساعدة للمقاتلين المصابين ووجههم في النهاية إلى لاندستول.

رعاية طبية للأمريكيين

وبحسب التقرير، يوجد حاليًا 14 جريحًا في لاندشتول، معظمهم من الأمريكيين ولكن أيضًا من كندا وبريطانيا ونيوزيلندا وأوكرانيا، ويسمح ترخيص المستشفى بمعالجة ضحايا القتال من أوكرانيا، والذي بدأ الصيف الماضي، بمعالجة ما يصل إلى 18 جريحًا من أفراد القوات الأوكرانية في وقت واحد، وفي حين أن إدارة بايدن لم تشجع المواطنين الأمريكيين على الذهاب إلى أوكرانيا للقتال، فإنها تقدم الآن الرعاية الطبية لأولئك الذين أصيبوا وانتهى بهم الأمر في لاندشتول.

إشادة بجهود الرعاية

وأشاد المقاتلون الجرحى في لاندشتول بجودة الرعاية التي يتلقونها مقارنة بالظروف في المستشفيات الأوكرانية، وقد سلطوا الضوء على الضغط الواقع على نظام الرعاية الصحية في أوكرانيا والتحديات التي يواجهها الجنود الجرحى في تلقي الرعاية المناسبة وفي الوقت المناسب.

وتابع التقرير أن لهذا التطور فوائد ومخاطر محتملة، فهو يتيح للمقاتلين الجرحى الحصول على رعاية عالية المستوى، ويكتسب الأطباء العسكريون الأمريكيون الخبرة في علاج الجروح المعقدة، ومع ذلك، حذرت روسيا من أن زيادة التدخل الأمريكي قد يؤدي إلى أزمة أوسع نطاقا، ومع ذلك، ويعتقد بعض الخبراء أن رد روسيا قد لا يكون بالشدة التي كان يخشى منها، نظرا لدعم الولايات المتحدة السابق لأوكرانيا، وبشكل اكبر وأشمل، يُنظر إلى دعم أوكرانيا على أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة، سواء من خلال الأسلحة أو المساعدات المالية أو الرعاية الطبية للجرحى.