نفاد 80% من تذاكر حفل محمد حماقي في الإسكندرية قبل موعدها بـ10 أيام

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل تخرج دفعة طلاب الثانوية العامة، السبت 30 سبتمبر المقبل، في أحد فنادق الإسكندرية.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل محمد حماقي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نفاد 80% من تذاكر الحفل قبل انطلاقها بعشر أيام، ونشرت البوستر الدعائي الرسمي للحفل، مؤكدين أن مستوى الحفل مميز وستكون سهرة استثنائية لحفل تخرج طلبة ثانوية عامة دفعة 2023.

سهرة استثنائية لحفل تخرج طلبة الثانوية العامة

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي عددا من الأغنيات الجديدة والقديمة التي تلقى رواجا واسعا بين الجمهور، ومفاجآت أخرى خلال الحفل الذي يضم عددًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية.