الأهلي يسجل إنجازات تاريخية في كأس العالم للسلة رغم خسارة البرونزية

لم تمر مشاركة الأهلي الأولى في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة «إنتركونتينتال»، التي استضافتها سنغافورة، مرور الكرام، إذ سجل المارد الأحمر حضورًا تاريخيًا، رغم فقدان فرصة التتويج ببرونزية غير مسبوقة لأفريقيا والعرب.

كيف دخلت سلة الأهلي التاريخ من بوابة كأس العالم للأندية؟

الأهلي الذي خسر مباراة كانت في المتناول، في تحديد المركزين الثالث والرابع أمام جولدن بولز الصيني، بنتيجة 81-74، بعد أن كان التقدم للمارد الأحمر في الشوط الأول، لم يخرج من البطولة العالمية سوى بترك بصمته.

3 إنجازات غير مسبوقة، سجلها الأهلي في البطولة التي ضمت 6 فرق من مختلف قارات العالم، والتي شارك بها المارد الأحمر بصفته بطلا لقارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب «BAL».

3 إنجازات تاريخية للأهلي بكأس العالم للأندية

وبات الأهلي أول فريق عربي وإفريقي يحقق انتصارا ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، بعد فوزه في المباراة الافتتاحية بنتيجة 82 - 76، كما دخل مصطفى كيجو، قائد الزمالك السابق والمنضم حديثا لصفوف الأحمر، التاريخ بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ أفريقيا يحصل على لقب رجل المباراة بالبطولة في اللقاء الافتتاحي.

ثالث الإنجازات التي حققها المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، هي كونه أول فريق أفريقي يتأهل إلى نصف نهائي البطولة بنظامها الجديد، حيث كانت البطولة سابقا تضم 4 فرق فقط وليس 6 فرق كما هو الحال في النسخة الحالية.

الزمالك خاض نصف النهائي من قبل، ولكن كانت البطولة تضم حينها 4 فرق فقط، وتبدأ من نصف النهائي مباشرةً، إلا أن الأهلي أصبح أول فريق عربي وأفريقي يخوض نصف النهائي من تأهل مباشر من دور المجموعات.

ومثّل الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة السلة سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب، تحت قيادة الإسباني أوجوستي بوش.