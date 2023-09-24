محبو الكرة المصرية والعربية وعشاق المارد الأحمر، على موعد الليلة لمتابعة مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة، للدور 32.

وتقام المباراة المرتقبة بين الأهلي وسان جورج، والتي تأتي ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، على أرض ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ويأتي موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الـ8 مساء الليلة، عبر التردد الخاص بالقنوات الناقلة، وهي شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري للبطولة داخل مصر.

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وسان جورج

وعن التردادت الخاصة بالقنوات الناقلة لمبارة الأهلي وسان جورج الليلة، فهي شبكة قنوات أون تايم سبورت، فجاءت كما يلي.

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.