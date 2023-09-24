يبدأ فريق النادي الأهلي الليلة مشواره الأفريقي للموسم الكروي 2023-2024، ومحبو النادي الأهلي على موعد مع أولى مبارياته في الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا، الليلة، حيث يزيد اهتمام عشاق كرة القدم بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج فى دوري الأبطال الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج فى دوري الأبطال

شبكة أون تايم سبورت هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري الأبطال الأفريقي، حيث يبدأ النادي الأهلي مشواره الليلة على أرض ستاد القاهرة الدوري في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك في مستهل دور الـ32 من منافسات البطولة الأفريقية.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، المباراة عبر تردداتها الفضائية، نظرا لأن المباراة في الدور الـ32 وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي.

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12303

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500.

نوع الجودة: HD