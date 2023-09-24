عضو بـ«النواب»: المشاركة في انتخابات الرئاسة ضرورة لاستكمال التجربة الديمقراطية

أكدت النائبة أسماء الجمال، عضو مجلس النواب، أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية، وتأثير ذلك في دعم الدولة خلال الفترة المقبلة، واصفة المشاركة بالواجب الوطني، وفرصة حقيقية للمواطن لممارسة حقه الديمقراطي.

وأشارت إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضرورة لاستكمال التجربة الديمقراطية وثورة 30 يونيو، وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع، في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.

وأضافت: «من المهم إدراك حجم المخاطر التي تهدد كيان مصر في هذا التوقيت، وتأكيد أن المشاركة رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية تمر به كل دول المنطقة بلا استثناء»، مشددة على أن الانتخاب حق مكفول لكل مواطن، وعليه أن لا يتنازل عنه.

وأشارت إلى أن المشاركة في الانتخابات تأكيد على مبدأ المواطنة الذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، والتوافد على صناديق التصويت هو شرط المواطنة، كما أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية حق أصيل للمصريين لا يجب التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، ويجب التمسك بهذا الحق السياسي الذي يؤثر على مستقبل المواطن بشكل خاص، والوطن بشكل عام أمام الهيئات والمنظمات الدولية والعالمية المختلفة.