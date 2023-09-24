خبير اقتصادي: اعتماد روسيا عملات 31 دولة «فرصة» لتوفير سيولة نقدية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اعتماد روسيا عملة 31 دولة صديقة ومحايدة، لدى البنك المركزي وسوق المال الروسي، من ضمنها مصر، فرصة لتوفير سيولة نقدية.

اعتماد الجنيه لدى روسيا

وأضاف عبدالمنعم لـ«الوطن» أن القرار يسمح للبنوك والمضاربين بالتداول في سوقي الصرف الأجنبي، والمال في روسيا، بهدف التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وجعل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى الخروج من أزمة العقوبات المفروضة على روسيا من جانب أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، وتقليل الآثار السلبية لهذه العقوبات.

توفير السيولة بالعملات الوطنية

وأشار إلى أن هذه الخطوة فرصة لتوفير السيولة بالعملات الوطنية بالحجم المطلوب، إذ تعمل روسيا على توسيع نطاق وصول الدول الصديقة إلى بنيتها التحتية المالية، بعد تجميد روسيا عن التعامل مع الأنظمة والعملات الغربية.

واستكمل أن هذه الخطوة تساعد على سرعة وسهولة التداول والتبادل التجاري بالعملة المحلية الوطنية بعيدا عن الدولار، كما أنها تعتبر ضربة للدولار الأمريكي، خاصة أن هذه الخطوة متناسقة مع تولي روسيا رئاسة مجموعة البريكس خلال عام 2024، وانضمام 6 دول جديدة للمجموعة اعتبارا من أول يناير 2024، وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران و إثيوبيا والأرجنتين بخلاف الخمس دول الأساسية وهي روسيا والبرازيل والصين والهند و جنوب إفريقيا، بما يمنح هذه الدول فرصة التداول والبيع والشراء والتبادل التجاري بالعملات المحلية الوطنية.

وطبقا لبورصة موسكو، تتسع فرص معاملات العملات الأجنبية اعتبارًا من 25 سبتمبر الجاري، مع إضافة معاملات زوج العملات الدرهم والروبل، مع التسويات بالروبل.

حل الوضع «المعقد» مع الهند

وتسعى روسيا لحل الوضع «المعقد» مع الهند الناتج عن تراكم ما قيمته 39 مليار دولار من أموال صادرات النفط لدى نيودلهي، عبر استخدام عملات ثالثة، بما في ذلك الدرهم الإماراتي بشكل أساسي.