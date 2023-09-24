أفضل 3 قروض لأصحاب المعاشات في 3 بنوك حكومية.. أقل فائدة

تقدم البنوك برامج تمويل تناسب فئات مختلفة من العملاء من بينها قروض لأصحاب المعاشات بأقل فائدة، نرصدها خلال السطور التالية، بحسب المواقع الرسمية.

قرض البنك الزراعي المصري

- تصل الفائدة إلى 18.25%.

- نوع الفائدة متناقصة.

- بضمان تحويل المعاش.

- وبالنسبة للحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.

- مدة القرض تصل إلى 10 سنوات.

- قيمة القرض في البنك الزراعي المصري 5 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

- والمستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مراف وبيان مفردات المعاش.

قرض البنك الأهلي المصري

- الفائدة تصل إلى 19%.

- نوع الفائدة متناقصة.

- بضمان تحويل المعاش.

- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

- مدة القرض تصل إلى 10 سنوات.

- والمستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مراف وبيان مفردات المعاش.

قرض بنك التعمير والإسكان

- تصل الفائدة إلى 19.5%.

- نوع الفائدة متناقصة.

- بضمان تحويل المعاش.

- المدة تصل إلى 10 سنوات.

- قيمة القرض في بنك التعمير والإسكان من 3 آلاف جنيه إلى مليون جنيه.

- الحد الأدنى للمعاش 1200 جنيه.

- والمستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مراف وبيان مفردات المعاش.