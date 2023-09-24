«صحة مطروح»: التوسع في أعمال المبادرات الرئاسية للوصول لأهالي القرى والنجوع

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، التوسع في أعمال مبادرات رئيس الجمهورية للوصول إلى جميع المواطنين في المراكز والقرى والنجوع بنطاق المحافظة، ومراقبة الأغذية والتطعيمات ومنافذ الألبان ومكافحة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض والترصد وأعمال الحجر الصحي.

التوسع في أعمال الطب الوقائي

وخلال اجتماع موسع لقطاع الطب الوقائي بمطروح، بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش، مدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الفنية، ناقش وكيل وزارة الصحة بمطروح، مدى انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية، وتجهيز الخطط للارتقاء بالمستوى الصحي، وتنشيط منظومة الطب الوقائي، والسعي نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة

كما جرى مناقشة ملاحظات تقارير مرور الإدارات الفنية بالمديرية إلى جانب تفعيل المهام الإشرافية لفرق الإشراف بمختلف الإدارات والوحدات الصحية.

تفعيل دور أطباء الوحدات ومفتشي الصحة

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه جرى وضع خطة تصحيح لجميع الملاحظات وفقًا لتقييم مؤشرات الأداء علاوة على تفعيل دور طبيب أول المراكز والوحدات ومفتشي الصحة.

مساندة منافذ الخدمات الصحية

وأضاف وكيل صحة مطروح، في بيان، أنهم يقدمون كافة سبل الدعم والمساندة لجميع منافذ الخدمات الصحية لتقديمها بالشكل اللائق.