قطع المياه في بني سويف لمدة 8 ساعات مساء اليوم.. الأماكن والمواعيد

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن قرية الفقاعي وكفر جمعة وتوابعهما، لمدة 8 ساعات، وذلك للقيام بأعمال تعقيم بمحطة مياه الفقاعي مركز ببا .

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب في محافظة بني سويف خلال بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية الفقاعي وكفر جمعة وتوابعهما

مواعيد قطع المياه في بني سويف

ومن المقرر أن يكون انقطاع المياه في تلك المناطق بمحافظة بني سويف من بداية من الساعة 10 مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 حتى الساعة 6 صباح غد الاثنين 25 سبتمبر، وذلك لقيام الشركة بأعمال تعقيم بمحطة مياه الفقاعي مركز ببا.

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين عن فترات الانقطاع

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.