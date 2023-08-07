«مياه بني سويف»: استقبلنا 10 آلاف شكوى خلال النصف الأول من 2023

أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، سعي الشركة الدائم بالاهتمام بشكاوى المواطنين المتنوعة، ومتابعتها وحلها سريعًا، في إطار هدف الشركة بتقديم أفضل خدمة للمواطنين، زفي إطار ذلك، استقبلت نحو 10 آلاف شكوى خلال 6 أشهر.

10 آلاف شكوى خلال 6 أشهر

وقالت رئيس شركة المياه في بني سويف، في بيان اليوم، إن الخط الساخن بالشركة، استقبل خلال النصف الأول من هذا العام 2023 ما يقرب من 10 آلاف شكوى متنوعة بين انقطاع وضعف وجودة مياه شرب، طفح صرف صحي، فواتير وتحصيل، وغيرها، وجرى التعامل معها جميعًا من الإدارات المختصة بالشركة، في إطار الاهتمام بسرعة الانتهاء من الشكاوى وحلها .

وسائل تقديم شكاوى لشركة مياه الشرب في بني سويف

وأشارت رئيس شركة مياه الشرب في بني سويف، إلى تعدد وتنوع وسائل تقديم الشكاوى للشركة سواء كان على الخط الساخن، أو البوابة الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو البوابة الإلكترونية للشركة والمحافظة، أو من وسائل الإعلام المختلفة.

وأضافت أنّ الشركة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الأتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبيل أو من خلال رقم 0127202155، كما يمكن التواصل عن طريق الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أو موقع الشركة على الإنترنت.