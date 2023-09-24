هزاع: مصر تروج للسياحة عبر 44 معرضا في 25 دولة 

قال الدكتور حسام هزاع، خبير سياحي، إن الحملة الترويجية المقبلة لمصر استعدادا للموسم الشتوي تضم كل أنواع السياحة، ومن بينها السياحة الثقافية وتشمل محافظات مهمة مثل الأقصر وأسوان لوجود عدد كبير من المعابد الأثرية بها.

وأوضح هزاع أن الحملة الترويجية تتضمَّن المشاركة في 44 معرضا وبورصة سياحة دولية في 25 دولة، وتلك الدول منها أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا، معروفة بأنها بورصات عالمية للسياحة.

هناك طلب السياحة الثقافية

وأضاف هزاع خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك طلبا على السياحة الثقافية، حيث تُدرس الحضارة المصرية في المدارس الأوروبية، ما يجعل لديهم حالة من الاشتياق لزيارة الأماكن الأثرية فى مصر.

السياحة الثقافية والشعوب الأوروبية

وتابع «الشعوب الأوروبية مثقفة بشكل كبير خاصة فى أوروبا الغربية وثقافتهم تتماشى بشكل أكبر مع السياحة الثقافية بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة الشاطئية».

حجز النايل كروز 100%

واستكمل حديثه «الموسم الحالي بداية من أكتوبر اكتملت فيه حجوزات النايل كروز بنسبة 100% وهو شيء مبشر».

بورصة عالمية في لندن

وأوضح الخبير السياحي أن مصر تشارك في جناح كبير ضمن البورصة العالمية في مدينة لندن بإنجلترا خلال شهر نوفمبر المقبل، ويشارك فيه المستثمرون وأصحاب شركات السياحة والفنادق.

2500 شركة سياحة

وتابع «عندنا ما يقرب من 2500 شركة سياحة، أصحاب فنادق ومستثمرون كثيرون يشاركون في البورصة العالمية بإنجلترا».