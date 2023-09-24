وكيل «الصحة» يكشف عن أعراض الانسداد التنفسي أثناء النوم وخطورة إهمال علاجه

كشف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عن خطورة مرض الانسداد التنفسي في أثناء النوم، وعوامل الخطورة التي تزيد من هذا المرض، محذرًا من تأثيراته بسبب الإهمال في العلاج.

نوبات متكررة من الانسداد الكلي أو الجزئي لمجرى الهواء

قال وكيل وزارة الصحة، لـ«الوطن»، إنّ انقطاع النفس الانسدادي في أثناء النوم (OSA)، وهو عبارة عن نوبات متكررة من الانسداد الكلي أو الجزئي لمجرى الهواء العلوي في أثناء النوم، وعادة ما يرتبط انسداد مجرى الهواء بالاستيقاظ المتكرر في أثناء النوم.

الأعراض وعوامل الخطورة

وأضاف أنّ من أعراض المرض، الشخير بصوت مرتفع، واللهث للحصول على الهواء في أثناء النوم، وجفاف الفم عند الاستيقاظ، وصعوبة الاستمرار في النوم، وفرط الشعور بالنعاس نهارًا، سهولة الاستثارة، وصعوبة الانتباه في أثناء اليقظة، مشيرا إلى أنّ هناك عوامل قد تزيد من هذه الأعراض وهي «السمنة، وقصور الغدة الدرقية، والشخير المزمن للذكور، وأمراض القلب وزيادة حجم اللوزتين واللحمية واللسان».

تأثير الإهمال في علاج المرض

وأشار إلى أنّ الإهمال في علاج مرض الانسداد التنفسي في أثناء النوم يؤثر على عضلة القلب، ويؤدي إلى الإصابة بضغط الدم المرتفع، وقلة التركيز، مضيفا أنّه إذا كان الشخص يعاني من النعاس في أثناء القيادة، والصداع خلال فترات النهار، والاختناق في أثناء النوم، عليه التوجه إلى عيادة اضطرابات النوم التنفسية.