«الاتحاد» يدعم ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية: علينا استكمال الإنجازات سويا

أكد محمد الشوري، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، عضو مجلس النواب السابق، دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لبناء دولة عظيمة متقدمة واستكمال مسيرة التنمية من أجل بناء مصر الحديثة، مصر الأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف الشورى، في بيان له اليوم، أنّ الرئيس السيسي قاد مصر خلال فترة قصيرة واستطاع تثبيت أركان الدولة المصرية، بعدما كانت مفككة في أعقاب 30 يونيو، كما تمكن من القضاء على الإرهاب، وبالتوازي نجح في تحقيق التنمية التي تعيشها مصر الآن، والتي بفضلها استطاعت التصدي لصدمات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، أنّ الفترة المقبلة تواجه مصر العديد من التحديات، والتي تتطلب وجود شخصية ورجل دولة قادر على مجابهة التحديات والتغلب عليها، مشيرًا إلى أنّ الرئيس السيسي هو الأجدر على تحقيق تلك المهمة.

ونوه محمد الشورى بأننا بحاجة لاستكمال الإنجازات والمكتسبات التي حصلنا عليها خلال العشر سنوات الماضية، والتي طالت جميع القطاعات، سواء الصناعية أو الزراعية أو مشروعات البنية التحتية.