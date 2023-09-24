رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء بكفر الشيخ

شنت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة وإزالة إشغالات، ورفع كفاءة للإنارة العامة، وتحسين الخدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيا ومتابعة المشروعات القومية القائمة، ورفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء وتطهير خطوط الصرف الصحي والمحطات وصفايات الأمطار.

رفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق

وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار أعمال حملات النظافة ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس، وإزالة الإشغالات، وتسليك خطوط الصرف الصحي وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى، ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، واستكمال أعمال رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء وتطهير خطوط الصرف الصحي والمحطات، وصفايات أمطار، ومراجعة أغطية البيارات، وتغيير التالف منها، وتركيب أغطية أخرى بدل المفقود.

من جانبه تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة بشوارع المدينة، ورفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم، ورفع كفاءة الإنارة العامة، ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بقرى المركز، وتنفيذ خطة أعمال النظافة.

جمع القمامة من أحياء وشوارع وميادين بلطيم

كما تابع عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال النظافة وجمع القمامة من أحياء وشوارع وميادين المدينة ورفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية والغربية، والدائري البحري ومنطقة الهضبة ومنطقة المقابر ومحيط المدارس ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي ودور العبادة والمصالح الحكومية، والخدمية وكورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقصها وتقليمها، تنفيًذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.