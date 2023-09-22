ممثل رئيس أذربيجان: فتح كل الطرق لاستقبال كاراباخ مساعدات الخارج

قال السفير إلتشين أميربايوف، ممثل رئيس أذربيجان في المهام الخاصة، إن أذربيجان بدأت حوارا مع ممثلي إقليم كاراباخ «قره باغ»، مؤكدًا أن أذربيجان مستعدة وجاهزة لمساعدة الأرمن في كاراباخ، وتزويدهم بكل حقوقهم الدينية والاقتصادية، واحترام حقوقهم، ضمن دستور أذربيجان.

تقديم المساعدات لـ كاراباخ

وأكد خلال حواره لقناة «القاهرة الإخبارية»، التزام أذربيجان بتقديم المساعدات لسكان إقليم كاراباخ، ونقل المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب الأرميني في قره باغ، وفتح كل الطرق لاستقبال المساعدات القادمة من الخارج، مشيرًا إلى أن حكومة أذربيجان أرسلت صباح اليوم 4 مركبات مليئة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية لمن يسكن كارباخ (قره باغ) لشعب أرمينيا.

عدم استقبال المواد الغذائية

ونوه بأن سلطات أذربيجان لم ترسل مساعدات من قبل، لأن الانفصاليين لم يريدون استقبال أي مواد غذائية من أذربيجان، مردفا: «قبل 25 يومًا مضت، هيئة الصليب الأحمر كان مقرر ترسل الكثير من المواد لقره باغ، لكن الانفصاليين لم يقبلوا».