رئيس وزراء أرمينيا: نأمل في أن نتمكن من البقاء بـ«كاراباخ»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وذكر في اجتماع حكومي اليوم الجمعة، أنّ سكان كاراباخ قد ينتقلون إلى أرمينيا إذا أصبح البقاء في منازلهم مستحيلًا، وجرى تخصيص 40 ألف سرير لهم في أرمينيا.

وأضاف باشينيان: «سنرحل مواطنينا من ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا إذا تم الاعتراف بأنه من المستحيل البقاء في منازلهم. في هذه اللحظة.. لقد قمنا ببعض الأعمال هنا وحاليا، تم تجهيز 40 ألف سرير في أرمينيا".

مغادرة الأرمن لناجورنو كاراباخ

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى أن مغادرة الأرمن لناجورنو كاراباخ ليست الخطة "أ" للحكومة الأرمينية.. بل على العكس من ذلك، يجب القيام بكل شيء حتى يتمكنوا من البقاء بأمان في منازلهم دون خوف.

اندلاع التوترات

في 19 سبتمبر، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو كاراباخ.. وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ«إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب» وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة. بدورها قالت يريفان إنه لا توجد قوات أرمينية في قره باغ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق. وخرج سكان العاصمة الأرمينية إلى الشوارع للاحتجاج أمام مبنى الحكومة الأرمينية، وألقوا باللوم على قيادة البلاد وباشينيان في الوضع.