أستاذ علوم سياسة: لا توجد جيوش أرمينية داخل إقليم كاراباخ

أكد إبراهام كاسبريان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة يريفان، أن هناك تضليلا إعلاميا عما يحدث في إقليم كاراباخ، من قبل إذريبجان، مُشيرًا إلى أن الحرب بين الجانبين الأذري والأرمن ليست تقليدية فقط، بل أيضاً في وسائل الإعلام، موضحاً أنه داخل الإقليم المتنازع عليه لا توجد أي جيوش أرمينية.

جيش الدفاع

وأضاف «كاسبريان» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الاخبارية»، اليوم الجمعة، أنه داخل إقليم يوجد فقط جيش الدفاع التابع لـ كاراباخي، مؤكدًا أن الحديث عن تدخل أرمينيا في شئون أذربيجان غير صحيح، فالأخيرة هي من شنت الحرب ضد الأرمن في الإقليم.

وأكد السفير إلتشين أميربايوف، ممثل الرئيس الأذربيجاني، أنه ليس لدينا أي مشاكل مع المدنيين في كاراباخ، وتدخلنا في كاراباخ لحماية أمننا القومي.

تقديم المساعدات

وأضاف «أميربايوف» خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»: ملتزمون بتقديم المساعدات لسكان إقليم كاراباخ، ولا نريد المغادرة.

وتابع ممثل الرئيس الأزري، أنه تم إرسال شاحنات مواد غذائية للسكان، موضحًا أن انفصاليي كاراباخ رفضوا إدخال المساعدات سابقًا.