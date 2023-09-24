خبير اقتصادي: أوروبا تعاني من قرار روسيا بحظر تصدير الديزل

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن فكرة استهلاك روسيا الكثير من الديزل في هذا الوقت من العام من أجل العملية الإنتاجية، وما تحتاجه بشأن الحصاد هي معلومة معروفة وتتكرر سنويًا ، مشيرًا الى أنه من المعلوم ارتفاع الاستهلاك الروسي من الديزل في هذا الوقت.

هناك تفاصيل كثيرة متعلقة بتفاوت حجم الإنتاج

وأضاف الخبير الاقتصادى خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» قائلًا: «هناك تفاصيل كثيرة متعلقة بتفاوت حجم الإنتاج في كل منطقة من مناطق العالم وكل شهر من الشهور، وهناك قراءة من كل الدول والمستثمرين والمتداولين في هذه الأسواق».

وتابع: «لكن أن يتحول ذلك إلى سلاح اقتصادي واتخاذ قرارات مبالغ فيها، فإننا نجد هناك خلطًا يحدث ما بين ما هو اقتصادى وما هو تجاري مع ما هو سياسي، في عملية تستهدف تعزيز مكاسب كل طرف من الأطراف في ظل صراعات وجيوسياسية ما بين روسيا والكتلة الغربية».

التأثير على الكتلة الغربية

أما عن تأثير ذلك على الكتلة الغربية، أجاب جاب الله قائلًا: «التأثير موجود سواء بخصوص قرار حظر تصدير الديزل أو غيره من أنواع الوقود، خصوصا أن أوروبا تعاني من هذه المسألة، وهي ذاتها التي فرضت على نفسها المعاناة من خلال العقوبات التي قررتها على روسيا، ولكن الجانب الروسي عندما يضغط بجانب النفط والديزل فإنه يضر بالسوق الأوروبية حتى ولو استوردت من أسواق غير السوق الروسية».