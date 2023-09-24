محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وإنشاء 3 مستشفيات

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء وتطوير مستشفيات منفلوط وديروط وساحل سليم النموذجي، فضلاً عن مشروعات القطاع الصحي التي يجري إنشائها بقرى ومراكز المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

مناقشة المعوقات التي تواجه المشروعات

وتناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه حتى الآن بتلك المستشفيات وآخر مستجدات مراحل التنفيذ التي وصلت إليه كل مستشفى على حدة، فضلاً عن مناقشة معوقات العمل وإيجاد حلول لها، فضلاً عن مناقشة معوقات العمل لتلافيها ووضع حلول لبعض المشكلات.

وأكد محافظ أسيوط أهمية دفع وتيرة العمل في هذه المستشفيات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى متابعته المستمرة للأعمال من خلال جولاته الميدانية وزياراته المتكررة للمشروعات وتذليل كافة العقبات والتغلب على التحديات أمام أعمال التنفيذ للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

تقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين

وأوضح أن المستشفيات الجديدة بتلك المراكز تعتبر إضافة جديدة إلى المستشفيات الصحية والوحدات المتميزة والمراكز الطبية المتوفرة على أرض المحافظة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بهذه الأماكن والقرى المجاورة لها.