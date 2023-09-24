إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إزالة بناء مخالف

وقال «سعد»، إنه تم تنفيذ إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بمراكز البداري وديروط والقوصية والفتح وأبنوب وحي شرق، خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.

وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بعدد من الوحدات المحلية لمراكز البداري وديروط والقوصية والفتح وأبنوب وحي شرق، حيث تم إزالة حالتين بمركز البداري، وإزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية بعزبة شنودة وحوض الجنينة بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، فضلاً عن ردم حفر أساسات على أراض زراعية بالوحدة المحلية لقرية فزارة التابعة لمركز القوصية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على أرض زراعية بفك شدة خشبية على مساحة 130متر تقريبا بالبناء المخالف بحوض خبالة بالمعابدة الغربية التابعة لمركز أبنوب.

تعديات على أراض زراعية

كما تم تنفيذ حالتي إزالة بمركز ديروط، حيث تم تنفيذ إزالة مخالفة بناء على أرض زراعية بالوحدة المحلية بدشلوط، وإزالة مخالفة بناء على أرض زراعية بقرية عزبة دوس بالوحدة المحلية بصنبو، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور السابع العلوي بشارع فوزية نجيب، ومصادرة مواد البناء بحي شرق.