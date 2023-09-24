محافظ شمال سيناء: المرأة المصرية شريك أساسي في التنمية والبناء

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المرأة المصرية شريك أساسي في عمليات التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ خلال استقبال أعضاء المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، في حضور إحسان داود غالي، مقرر فرع المجلس القومي بالمحافظة، وسهام عز الدين، عضو الأمانة العامة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، وداليا حمدي ومحمود بدوي أعضاء الأمانة العامة للمجلس، على أن المرأة المصرية مثال يحتذى به في العطاء والتضحية من أجل أسرتها ومن أجل وطنها.

المرأة لعبت دورا هاما في الحياة السياسية

أضاف المحافظ، أن المرأة السيناوية لعبت دورًا كبيرًا في الحياة السياسية والاجتماعية في شمال سيناء، وكان لها دور وطني كبير في مختلف العصور وخاصة في العصر الحديث.

أشار المحافظ إلى تخصيص قطعة أرض في العريش، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية في مجلس مدينة العريش لبناء مقر جديد لفرع المجلس القومي للمرأة في شمال سيناء.

من جانبها أكدت سهام عز الدين عضو الأمانة العامة بالمجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية في مختلف المحافظات المصرية لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل وصياغة ماضي وحاضر مستقبل مصر.

المرأة تعيش أزهى عصورها السياسية

ولفتت سهام عز الدين، إلى أنها تعيش أزهى عصورها بعد تحقيقها عددا من المكتسبات بفضل توجيهات الرئيس.

في حين تقول إحسان داود غالي، مقرر فرع المجلس القومي بشمال سيناء، إلى دعم محافظ شمال سيناء للمرأة السيناوية وتمكينها وتحقيق تكافؤ الفرص لها لشغلها مناصب قيادية بالمحافظة، ومشاركة المجلس القومي عدد من الجهات لمكافحة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وإطلاق مظلة حماية المرأة وتمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصادية، مطالبة بتخصيص مشغل لتدريب السيدات على أن يكون في حي أبي صقل أو حي الكرامة.