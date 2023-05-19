المجلس القومي للمرأة بأسيوط: نستهدف 15 الف مواطن خلال حملة «بلدي أمانة»

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة» تحت إشراف الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس بأسيوط والتي استهدفت 15 الف مواطن خلال مرحلتها الأولى.

قرى مراكز صدفا وأبنوب والفتح وأسيوط

وقالت الدكتورة مروة كدواني مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، إن الحملة استهدفت قرى نزلة ضاهر والمحمودية والسراقنا بمركز ديروط، وقرى الناصرية والمعصرة والعصارة بمركز الفتح وقرى مدينة أبنوب وجزيرة بهيج ودير شو بمركز أبنوب وقرى كوم أبو حجر وكوم سعيد بمركز صدفا وقرى بنى حسين ومسرع وعلوان بمركز أسيوط، بإجمالي 15 ألفا من السيدات والرجال والأطفال.

رفع الوعي في ظل الازمات

وأضافت مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط أنه شارك في الحملة رائدات المجلس القومي للمرأة وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين والواعظات، وأن الهدف من ذلك رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبري في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.